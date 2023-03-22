Depremden etkilenen öğrencilere ücretsiz online eğitim desteği

Türkiye’yi derinden sarsan ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında eğitimde yaşayan mağduriyeti gidermek için Adıyaman’da Uğur Okullarıda depremzede öğrencilere destek sağlamak için online eğitim kursları başlattı.

Depremden etkilenen tüm öğrencilerin, diledikleri yerden ve istedikleri zaman eğitimlerine online olarak devam edebilmeleri amacıyla online eğitim platformu Uğur Dijital, öğrencilerin ücretsiz kullanımına açıldı. 11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle 2022- 2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı illerimizde farklı tarihlerde başladı. Liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında 8. sınıfın ve 12. sınıfın ikinci dönem müfredatı sınav çerçevelerinden çıkarıldı. Bu süreçlerin akabinde eğitim öğretim süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Uğur Kurs, depremden etkilenen tüm öğrencilere online eğitim platformu Uğur Dijital’i ücretsiz kullanıma sunuyor.

Uğur Okulları Kahta Kampüs Müdürü Fatma Güngör Eskici, “Genel müdürlüğümüzün desteğiyle birlikte Adıyaman Kahta ilçesinde bir çadır kent kurduk. Renkli hayallerle uğurlu dokunuşlar çadırımızdaki amacımız LGS ve YKS grubundaki öğrencilerimize destek olabilmek, haftada üç gün canlı derslerimiz oluyor, iki gün de deneme sınavları yapıyoruz. Uğur dijital tüm Türkiye’de depremden etkilenen tüm öğrenciler için ücretsiz hale getirildi. Öğrencilerin yapması gereken tek şey Uğur dijitale üye olmalarıdır. Bunun içinde; isim, soy isim ve telefon numarası yeterlidir. Adil Kurt hocamızın sayfasından, uğur kurt sayfasından ya da Adıyaman Kahta kampüsüne uğrayarak kayıt oluşturabilirler. Uğur dijitale katılabilmeleri için çadır kentlerde olması gerekmiyor. Aynı zamanda istediği yerden istediği evden dijitale erişim sağlayabiliyor. Burada ders tekrarı, konu tekrarı hedef belirleyip ulaşabilmesi için öğrenciyi yönlendiriyoruz aynı zamanda online deneme sınavlarına katılarak öğrencilere destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Uğur okullarının depremzede öğrenciler için başlattığı bu kampanyadan öğrenciler de oldukça memnun ve yoğun katılım sağlıyor. Bu kampanya hakkında konuşan öğrencilerden Osman Efe Kıymaz, “Depremde evimiz ağır hasar gördü, çadır kente kalıyoruz. Kitap eksiğimiz var uğur okullarının yaptığı renkli hayaller çerçevesinde kurduğu bir çadır var, haftada üç gün ders işliyoruz geri kalan iki günde deneme sınavları yapılıyor” dedi.