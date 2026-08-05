Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Madrid'de İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo Caballero ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Bakan Bolat, programı kapsamında İspanyol mevkidaşı Carlos Cuerpo Caballero ile görüşme gerçekleştirdi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Avrupa Birliği içerisindeki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan İspanya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyarette Madrid'de İspanya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Sayın Carlos Cuerpo Caballero ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde stratejik ortağımız, dost ve müttefik ülke İspanya ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Mevcut ekonomik ortaklığımızı daha da ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik ve bu doğrultuda Türkiye-İspanya 4. Dönem JETCO Toplantısı'nın önümüzdeki sonbaharda Madrid'de her iki ülkeden iş dünyasının güçlü katılımıyla düzenlenmesi konusunda mutabakata vardık' ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi vurgusu

Bolat, 'Küresel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmemizde Türkiye-AB ekonomik ilişkileri önemli gündem başlıklarından birini oluşturdu. Bu çerçevede AB üyesi ülkelerle güçlü ekonomik entegrasyonumuzun temelini oluşturan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve daha etkin işlemesine yönelik beklentilerimizi paylaştık. Kamu alımlarının, ekonomik iş birliğimizi daha ileri seviyeye taşıyabilecek öncelikli alanlardan biri olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunduk' dedi.

Görüşmede ayrıca Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin son dönemde hayata geçirdiği ticaret, rekabet ve sanayi politikalarını değerlendirdiklerini belirten Bolat, 'Bu politikaların Türkiye'yi de kapsayıcı bir yaklaşımla şekillendirilmesinin hem AB'nin rekabet gücüne hem de Avrupa'nın ekonomik güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını vurguladık' ifadelerine yer verdi.

İkili ticaret hacminde yıllık 25 milyar dolar hedefi

Bolat, 'Görüşmemiz vesilesiyle İspanya'yı FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu dolayısıyla tebrik ettik. Son dönemde İspanya'da meydana gelen orman yangınlarından duyduğumuz üzüntüyü ifade ederek, Türkiye'nin bu süreçte dost ve müttefik İspanya'ya verdiği güçlü desteği bir kez daha teyit ettik. Avrupa Birliği içerisindeki dördüncü büyük ticaret ortağımız olan İspanya ile ikili ticaret hacmimizi geçen yılki yıllık 20.5 milyar dolardan orta vadede yıllık 25 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde Türkiye ile İspanya arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığın, iş dünyamızın ortaya koyduğu yenilikçi girişimler ve karşılıklı güven temelinde önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz' dedi.