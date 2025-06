Törende, 98 öğrenci mezuniyet sevinci yaşarken, kadın, erkek futbol takımları, atletizm, güreş, bilek güreşi, yağlı güreş, kara kucak güreş, voleybol ve krosta Türkiye ve dünya çapında derece elde eden 64 başarılı sporcuya da ödül takdim edildi. Sani Konukoğlu Mütevelli Heyet Başkan Vekili Naci Boran, törende yaptığı konuşmada mezuniyetlerin hayatta yeni başlangıçlara atılan adım olduğunu söyledi.



Sporla disiplini, eğitimle bilgiyi harmanlayan siz gençler, ülkemizin yarınlarına umut oluyorsunuz, gençlere gelecekteki yaşamlarında rehber olmaya yönelik şu önerilerde bulundu: "Hayatınızın her döneminde ulaşmak istediğiniz hedefler belirleyin ve onlara ulaşmak için kararlılıkla çalışın. Hayatınızda disiplinden ve dürüstlükten asla ödün vermeyin. Sporcu disiplini sizi sadece sahada değil, hayatın her alanında öne çıkarır. Yaşamın her anında zorluklar çıkacaktır, zorluklarla karşılaştığınızda inancınızı kaybetmeden mücadele etmeye devam edin. Sporla birlikte akademik gelişiminizi de sürdürmek sizi daha donanımlı bireyler haline getirir. Başarılarınızı sadece kişisel kazanç için değil, ülkemize, yaşadığınız toluma katkı sağlamak için de değerlendirin."



Boran, "Mezun olma başarısı gösteren öğrencilerimizi ve başarılarıyla bizleri her zaman gururlandıran sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, nice başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, "Spor ve akademik başarıyı bir arada yürüten öğrencilerimizi kutluyorum. Bu süreçte gösterdikleri azim ve kararlılık hepimiz için büyük bir ilham kaynağı oldu. Mezun olan öğrencilerimizi ve gerek akademik gerekse sportif başarılarıyla Gazi şehrimizi ve bizleri gururlandıran gençlerimizi kutluyor, nice başarılar diliyorum" dedi.



Başarılı sporculara ve gençlere verdiği destekten dolayı SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na teşekkür eden Taşdemir, "Bu tür katkılar, öğrencilerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesini sağlıyor," diyerek, iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Törende ödülleri, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu adına Naci Boran öğrencilere sunarken, genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Tören, öğrencelerin kep atmasıyla sona erdi.