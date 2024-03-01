Büyük ekranlı televizyonlarla pazar payını yüzde 10’a çıkaran marka, yeni çıkaracakları QLED televizyonlarla da iç pazardaki payını yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin en büyük elektronik üreticileri arasında yer alan SUNNY Elektronik, 2024 planlarını globalleşme ve yeni ürün üzerine kurguladı. Tüketicinin son 5 yılda televizyon kullanımına yönelik alışkanlıklarının değiştiğine değinen Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca artık telefon, tablet kadar kolay kullanılabilecek ve tüketicinin hızlı işlem yapabileceği televizyonlar tercih edildiğini dile getirdi. Büyük ekranlı akıllı televizyonları ile önemli bir noktaya gelen SUNNY’nin evlerde ilk televizyon olarak tercih edildiğini ve bu sayede iç pazar paylarını yüzde 10’a çıkardıklarını belirti. Atmaca “2023 yılı genel olarak zorlu bir yıl olmasına rağmen bizim açımızdan planlamalarımızı uygulayabildiğimiz ve olumlu neticeler aldığımız bir yıl oldu. Özellikle yılın ilk yarısı bu anlamda bizim için çok kıymetli oldu. İkinci yarıya geldiğimizde ise sadece elektronikte değil tüm piyasaya yönelik talepte ciddi daralma yaşandı. Ancak yıl ortalamasına baktığımızda 2022 yılına göre adetsel bazda yüzde 20 oranında bir büyüme yakaladık. 50 inç ve üzeri televizyon pazarındaki gücümüzü artırdık. Yıl genelinde bir denge yakalayabildiğimiz için mutluyuz.” açıklamasında bulundu.

Bu sene 45. yılı geride bırakan marka 2024’te yeni ürünlerini de tüketiciyle buluşturacak. Bundan sonraki hedeflerinin kaliteli ürünlerini premium ürün algısı ile pekiştirmek olduğunu belirten Adem Atmaca, televizyon grubuna QLED televizyonları ekleyeceklerini dile getirdi. Atmaca “QLED televizyonlar standart LED TV'lere oranla çok daha iyi görüntü kalitesine sahip. Biz de bu önemli değeri kullanıcılarımızla erişilebilir fiyatlarla buluşturmak istiyoruz. Yeni ürünümüz tasarımı ve donanımı ile tüketicimize memnun kalacakları kullanıcı deneyimi sunacak. QLED ürünümüzün genel televizyon satışlarımızın bu sene yüzde 10’unu oluşturacağını düşünüyoruz. 2025 yılında ise yüzde 60’a ulaşmasını hedefliyoruz. Bununla beraber OLED TV'ler için üretim tesisimize bu sene 2.5 milyon dolar yatırım yaptık. 2025 yılında tüketici ile buluşturacağımız 65- 77 inç OLED televizyonlarımızın ilk sene satışlarımızdan yüzde 5 pay almasını bekliyoruz.

İhracat Hedefi: Avrupa Pazarındaki Payını Yüzde 50’ye Çıkarmak

Türkiye’nin çok köklü bir televizyon üretim tecrübesi bulunduğunu belirten Adem Atmaca, dünyada satılan televizyonun yüzde 5'inden fazlasının Türkiye’de üretildiğini vurguladı. Atmaca “SUNNY olarak İtalya başta olmak üzere bütün Avrupa’ya televizyon ihracatı yapıyoruz. Genel satışlarımızda yüzde 20 payı olan ihracatımızı 2025 yılında yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Teknoloji ve Mesleki Eğitimlerin artırılmasına yönelik projeler önceliğimiz”

Markanın kurucusu Hayrettin Atmaca’nın adını taşıyan vakfın desteği ile öğrencilere yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Adem Atma, Türkiye için eğitim konusunda özel sektörün de sorumluluk üstlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. 2023 yılında açılan Çatalca SUNNY Bilişim Merkezi’nin yanı sıra Şubat ayında protokolü imzalanan SUNNY Mesleki Eğitim Akademisi ile bu konuda önemli bir yol kat ettiklerini belirten Atmaca “Ülkemizin aydınlık yarınları için bugünün gençlerine yatırım yapmamız gerekiyor. Dünya çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Bu değişime öğrencileri erken yaşta dahil etmek gerekiyor. Biz Hayrettin Atmaca Vakfı desteği ile geçtiğimiz sene Çatalca SUNNY Bilişim Merkezi’nin hizmete açtık. Burada 10-17 yaş arası 350’ye yakın öğrenci yazılımdan robotik kodlamaya diledikleri alanlarda eğitim alabiliyor. Altı farklı atölyede; robotik kodlama, çizim, yazılım, tasarım ve üretim, stop motion ile 3D modelleme gibi konularda eğitimler verilerek öğrencilerin becerileri geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Bu sene ise Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği ile Esenyurt SUNNY Mesleki Eğitim Akademisi’ni hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz Öğrencilere uçtan uca tüm üretim süreçleri deneyimleme imkanı sunduğumuz; marka değeri, pazarlama stratejileri, iletişim faaliyetleri ve finansal süreçler gibi farklı başlıklarda da eğitimler verdiğimiz bir program oluşturmak. Diğer yandan akademiye katılan eğitmenlerin ise sektör profesyonelleri ve yüksek mühendislerden oluşan bir danışman kadrosundan farklı alanlarda eğitim alma imkanı yaratmak” açıklamasında bulundu.