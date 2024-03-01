Maltepe’de maaşını az bulan belediye işçileri eylem yaptı

Maltepe Belediyesinin binasının önünde bir araya gelen belediyeye bağlı çalışanlar, maaşlarının az olduğunu savunarak maaşlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Belediye binası önünde toplanan yaklaşık 250 çalışan hep bir ağızdan çeşitli sloganlar atarak Maltepe Belediyesi yetkililerine seslendi. Maaşları iyileştirilmediği sürece eylemlerine devam edeceklerini ifade eden işçiler, basın açıklamasından sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

“Biz maaşımıza zam istiyoruz”

Eyleme katılan işçilerden Enes Yurtman, "Biz buraya hakkımızı aramaya geliyoruz. Burada herkesin çoluk çocuğu var. Bize burada belediyenin bütçesi yok diyen zatlar, çocuklarının kredi kartları limitsiz. Bu kadar açık konuşuyorum. kimseden korkum ve çekincem yok. Bizim toplanmamızın sebebi biz hakkımızı istiyoruz.

Burada hükümeti eleştiriyorlar kendileri onlardan beter durumdalar. Buradaki insanların hepsi bu partiye destek veren insanlar. Görüyorsunuz bizi ne hale düşürdüler. Biz maaşımıza zam istiyoruz. Eğer korkarsak kaybedeceğiz. Hiçbir şeyden korkumuz yok" diye konuştu.