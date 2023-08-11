Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçeye kazandırdığı 3 su oyun parkı, özellikle son günlerde etkisini artıran sıcak havalarda çocukların serinleten eğlencesi oluyor.



Köprülü, Atakent ve PTT Evleri mahallelerinde Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olan su oyun parkları, çocuklarla dolup taşıyor. Sabah 10.00 -12.00, öğleden sonra 15.30 -18.00 saatleri arası günde iki seans halinde hizmet veren su oyun parklarında çocuklar hem serinliyor hem de doyasıya eğleniyor.



Çocukların eğlencesine ortak olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği bir Yüreğir için çalışıyoruz. Yüreğir'e ilk su oyun parkını yaptığımızda çocuklarımızın yaşadığı mutluluğu görünce bu sayıyı artırmaya karar verdik. Şimdi ilçemizde 3 su oyun parkımız var. İhtiyaç olursa sayısını artırmayı düşünüyoruz. Çocuklarımız tehlikeli ve yasak olan sulama kanallarında değil, havuzlarımızda, su oyun parklarımızda serinlesin, eğlensin istiyoruz. Yavrularımızın güvenli bir şekilde parklarımızda eğlendiğini görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi.