Tutuklu Öğrenciler ve Yargı Süreci

Tutuklu öğrencilerle ilgili soruya da değinen Bakan Tunç, bu durumun kimsenin istemediği bir gelişme olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalara ve ardından yaşanan gösterilere dikkat çeken Tunç, güvenlik güçleriyle yaşanan olumsuz durumların adliyeye intikal ettiğini ifade etti. Yargının bağımsız olduğunu ve sürecin tarafsız bir şekilde işleyeceğini vurgulayan Tunç, "Bizim yargıya müdahale edip ‘şu kişileri tutuklayın, bu kişileri serbest bırakın’ deme gibi bir yetkimiz yok" şeklinde konuştu.

Çıplak Arama İddialarına Yanıt

Bakan Tunç, cezaevlerinde iddia edilen çıplak arama uygulamalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ülke mevzuatının, cezaevlerinde güvenlik amacıyla detaylı arama yapılmasına izin verdiğini belirten Tunç, "Kesinlikle çıplak arama diye bir durum söz konusu değildir. Buna izin veremeyiz" dedi. İşkenceye sıfır tolerans politikasını devam ettirdiklerini söyleyen Tunç, cezaevlerinde her türlü kamera kayıtlarının bulunduğunu ve şüpheli bir durumun tespiti halinde müdahalede bulunacaklarını ifade etti.

Özel'in Sözleri ve Siyasi Eleştiriler

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı "cunta başkanı" ifadesiyle ilgili olarak Bakan Tunç, CHP'nin geçmişteki darbelerle ilişkisini hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinde önemli bir lider olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız bu ülkenin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmasının mücadelesini vermiştir" dedi. Ayrıca, CHP'nin geçmişte darbeleri kutlamış bir zihniyeti savunduğunu vurgulayan Tunç, Özel'in bu sözlerinin siyasi rekabetin ötesinde bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Tutuklu Mahir Polat’ın Sağlık Durumu

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tunç, cezaevlerinde sağlık şartları nedeniyle sorun yaşayan tutuklular için yasal prosedürlerin işletildiğini belirtti. Polat'ın sağlık durumu için Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak rapora göre bir karar verileceğini ifade etti.

Bakan Tunç, son olarak Türkiye'de yargının bağımsızlığını ve adaletin tarafsız bir şekilde işlemesi gerektiğini vurgulayarak, siyasi söylemlerin yargı süreçlerini etkilememesi gerektiğini belirtti.