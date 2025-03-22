"Yolsuzluk ve Terör Suçlarıyla Mücadele Ediliyor"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma hakkında bilgi veren Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında teröre iştirak halinde yardım suçlamasıyla gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Toplamda 106 kişi hakkında işlem başlatılmış, şu ana kadar 90 kişi emniyette işlemleri devam ederken, 16 kişi firari durumdadır."

Soruşturmanın hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü belirten Tunç, delillerin toplanması ve adli sürecin ilerlemesi için beklenilmesi gerektiğini ifade etti.

"CHP'nin İzlediği Yol, Yol Değil"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını eleştiren Bakan Tunç, sokak çağrılarının hukuki süreci etkilemeye yönelik olduğunu belirterek, "Sayın Özel’in kullandığı ifadeleri reddediyoruz. Devletin yargı makamı suç örgütü gibi hareket etmez, edemez. Yargı, suç örgütleriyle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele eder. CHP’nin izlediği yol, yol değildir" dedi.

Özel’in sokak çağrısı yaparak halkı provoke ettiğini ileri süren Tunç, bunun adli sürece zarar verdiğini belirtti. "Hukuk devletinde yargının kararlarını beklemek gerekir. Peşin yargılara varmak, süreci gölgelemeye çalışmak yanlıştır" ifadelerini kullandı.

"Haddini Bilsin"

Özel’in, “Devlet, suç örgütü gibi yönetiliyor” şeklindeki sözlerini de değerlendiren Tunç, bu ifadeleri "hadsizlik" olarak nitelendirdi. "Devletin kurumları hukuk içinde hareket eder. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun dışına çıkamaz. Peşin hükümlerle hareket etmek yerine, soruşturmanın sonucunu beklemek en doğru yoldur" dedi.

"Yargının Kararını Bekleyin"

Bakan Tunç, yargının bağımsız olduğunu ve delillere göre karar verdiğini vurgulayarak, sürecin şeffaf şekilde ilerlediğini belirtti:

"Savcıların vereceği kararlar sonrası dosya hâkimlerin önüne gidecek. Sulh ceza hâkimleri şüphelileri dinleyecek. Yargı, hukuk güvenliği çerçevesinde hareket eder. Kimse sokak hareketleriyle süreci etkilemeye kalkışmasın. Kim teröre bulaşmışsa onun hesabını yargı millet adına sorar. Kim yolsuzluğa bulaşmışsa, yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i daha sorumlu davranmaya davet ederek, soruşturma sürecinin sabırla beklenmesi gerektiğini söyledi.