“Kocaeli, Erdoğan’a En Büyük Desteği Veren Şehirlerden Biri”

Kocaeli’nin, sanayi ve ekonomik üretim açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Bakan Tunç, “Kocaeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek desteği veren şehirlerden biridir. AK Parti'nin 23 yıl süren kesintisiz iktidarına ve bu süre zarfındaki başarılara hep birlikte tanıklık ettik” dedi.

“Menderes’ten Erdoğan’a Türkiye’nin Demokrasi Mücadelesi”

Bakan Tunç, AK Parti'nin uzun süre iktidarda kalmasının ardında, halkın sesine kulak verilmesinin yattığını ifade etti. Tunç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte rahmetli Özal’ın hayallerini gerçekleştirdi ve daha fazlasını yaptı. Yüksek standartlı demokrasi ve kalkınma hamlelerinde Türkiye, Erdoğan’ın liderliğinde çok önemli mesafeler kat etti” dedi.

“Yargı, Yolsuzluktan ve Terörden Hesap Soruyor”

Tunç, Türkiye’deki yargı sisteminin geçmişte darbecilere destek verdiğini hatırlatarak, günümüzde bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin yerleştiğini belirtti. “28 Şubat’ta darbecilere karşı durmayan bir yargı vardı. Bugün ise cuntacılara karşı duran ve insan haklarını savunan bir yargı var. Yargımız, her geçen gün daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getiriyor” dedi.

“Terörsüz Türkiye İçin Mücadele Ediyoruz”

Bakan Tunç, Türkiye’nin en büyük hedeflerinden birinin terörün sona erdirilmesi olduğunu belirterek, “40 yıldan bu yana terör, ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engel oldu. Binlerce şehit verdik, çok ağır kayıplar yaşadık. Artık bu ülkede terör olmasın, terör örgütleri olmasın. Çocuklarımız ve gençlerimiz huzurlu bir geleceğe kavuşsun diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye’nin eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni Anayasaya İhtiyacımız Var”

Bakan Tunç, Türkiye’nin demokratik yapısının güçlendirilmesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. "Darbecilerin yazdığı anayasa yerine, milletin temsilcilerinin hazırladığı demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na adım atmamız gerekiyor" diyerek, anayasa değişikliği konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Bakan Tunç, açıklamalarına, “Yeni dönemde terörün kendini feshettiği, silahların bırakıldığı bir süreç başlayacak. Ülkemiz için yeni bir dönem başlatacağımıza inanıyoruz” diyerek son verdi.