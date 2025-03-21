"Adalet, Devletin Temelidir"

Adaletin devletin temel unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç, "Yargı, milletin hakkını ve hukukunu savunur; haklıyı korur ve adaletin tecellisi için çalışır. Adalet, toplumsal barış ve huzurun temel taşıdır. Eğer toplumsal düzeni sağlamak istiyorsak, mutlaka adaleti tesis etmeliyiz" dedi.

"Türkiye'yi Terörden Arındırıyoruz"

Son yıllarda terörle mücadelede büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Tunç, "İnşallah Türkiye'yi terörün hiçbir türlünün olmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülke haline getireceğiz. Terör örgütleri silahlarını bıraktığında ve teslim olduklarında, kırk yıldır ülkemizin kalkınmasına engel olan bu sorun ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.

"Dün Darbecileri Savunan Yargı Vardı, Bugün Milleti"

Türkiye’nin yargı tarihindeki dönüşüme dikkat çeken Tunç, "27 Mayıs’ta milletin seçtiklerini yargılayan, 12 Eylül’de yaşı büyütülerek idam edilen gençlere sessiz kalan, 28 Şubat’ta vesayetin önünde hazır ola geçen bir yargı vardı. Ama artık milletin hakkını savunan, darbecilere karşı duran bir yargı var" dedi.

"Yargı Mensuplarına Tehditler Var"

Bazı kesimlerin, yargının bağımsız hareket etmesini istemediğini dile getiren Bakan Tunç, "Suç şebekeleriyle ve yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup biteni görüyor, sessizce takip ediyor ve yeri geldiğinde gereken cevabı veriyor" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet sistemini güçlendirmek için çalışmalarının kararlılıkla süreceğini belirterek, "Adaletin gecikmeksizin tecellisi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğz" dedi.