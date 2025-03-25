Tunç, "Şiddet, ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Şiddet içeren gösteriler, insan haklarıyla bağdaşmaz" diyerek, sokaklarda yaşanan olayların yargı önünde hesap vereceğini belirtti. Ayrıca, suç teşkil eden eylemlerin cezasız kalmayacağına dikkat çekti ve "Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte" ifadelerini kullandı.

Boykot çağrılarının tehlikesine de değinen Tunç, "Boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır" diyerek, ekonomiyi hedef alan bu tür eylemlerin ülke için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Tunç, yalanlarla Türk yargısına saldırıların arttığını ve polisin hedef gösterilmesinin tehlikeli bir girişim olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Bakan Tunç, bazı basın kuruluşlarının düşmanca tutum sergileyerek markaları hedef göstermesini de eleştirerek, "Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde, ülkemizin büyümesine katkı sağlayan markaların isimlerinin hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve ekonomimizin zarar görmesi çok ciddi bir tehlike" dedi.

Son olarak, basın özgürlüğüne yönelik tehditlerin arttığını belirten Tunç, basın kuruluşlarının isimlerinin anılması ve yuhalanmasının basın özgürlüğüne büyük bir darbe olduğunu kaydetti.