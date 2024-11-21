"Yasa dışı bahis ve kumar ülkemizin önemli bir problemi. Yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu"

-"Yargının gerçekleştirmiş olduğu bu soruşturmaları hep birlikte takip edeceğiz. Kim olduğuna bakılmaksızın yargı suçluya cezasını verir"

-"MHP'li 3 vekilin istifası hakkında da, "Yargımıza intikal etmiş soruşturma söz konusu değil" dedi

-"Siyaset karalama değildir. O kovuşturmaların hangi sözler nedeniyle açıldığını tekrar etmek istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak sözleri oldu. Soruşturmaları farklı yerlere çekmek de son derece yanlıştır"