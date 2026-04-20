Genel kurulda özellikle Orta Doğu başta olmak üzere kriz bölgelerinde ateşkeslerin korunması ve diplomatik çabaların artırılması yönünde güçlü mesajlar verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönettiği kapanış oturumunda kabul edilen deklarasyonda, silahlı çatışmaların artışı, jeopolitik gerilimler, uluslararası hukuk ihlalleri, terör tehdidi ve toplumsal kutuplaşmaya dikkat çekildi.

Deklarasyonda ayrıca yeni teknolojiler, dezenformasyon ve iklim krizinin küresel barış üzerindeki etkilerine işaret edilerek, diyalog ve diplomasinin zayıflamasına yönelik endişeler dile getirildi. Barışın güç kullanımıyla değil, uluslararası iş birliği ve diplomasiyle sağlanması gerektiği vurgulandı.

Metinde, özellikle çatışma bölgelerinde sivillerin korunmasının öncelik taşıdığı belirtilirken, uluslararası insancıl hukuka eksiksiz uyulması çağrısı yapıldı. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün kalıcı barış için temel unsur olduğu ifade edildi.

Genel kurulda ayrıca, “Orta Doğu ve diğer bölgelerde ateşkeslerin korunması ve barışın desteklenmesi için eşgüdümlü parlamenter çabalara duyulan acil ihtiyaç” başlıklı gündem maddesi de kabul edildi. Söz konusu öneri yapılan oylamada bin 316 kabul oyuyla gerekli çoğunluğu sağlayarak gündeme alındı.

Kararda, son dönemde artan çatışmaların uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtilirken, sivil kayıpların artması ve insani koşulların kötüleşmesi nedeniyle ortak küresel adımların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, PAB’nin 153. Genel Kurulu’nun Ekim 2026’da Tanzanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği açıklandı.