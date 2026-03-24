Modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve artırılmış konfor özellikleriyle dikkat çeken Yeni Opel Astra, Türkiye’de 1.5 litrelik 130 HP gücündeki dizel motor seçeneğiyle yollara çıkacak. Aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ve Opel Vizor tasarımıyla daha keskin bir görünüme kavuşan model, markanın çağdaş tasarım dilini güçlü şekilde yansıtıyor. Ergonomik Intelli-Seat koltukları ve dijital kokpitiyle sürüş konforunu artıran yeni Astra, tasarım, teknoloji ve verimliliği bir araya getirerek C hatchback segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturan Opel, sınıfının en çok tercih edilen modellerinden Astra’nın yenilenen versiyonunu Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve artırılmış konfor özellikleriyle dikkat çeken Yeni Opel Astra, nisan ayından itibaren Türkiye yollarına çıkacak. Yeni Astra, ilk etapta 1.5 litrelik dizel motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Rüsselsheim’da tasarlanıp geliştirilen ve üretilen model; keskinleşen tasarım hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ve Opel Vizor tasarımıyla dikkat çekerken, verimli dizel motoru sayesinde performans ve ekonomi dengesini bir arada sunuyor.

Alman otomobil üreticisi Opel, C hatchback sınıfın efsane modeli Astra’yı daha modern, daha teknolojik ve daha konforlu bir yenilenen versiyonuyla Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Dünya prömiyeri Brüksel Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen yeni Astra, markanın geleceğe bakışını yansıtan tasarım anlayışıyla öne çıkıyor. Keskinleşen gövde hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ve yeni Opel Vizor tasarımı aracın karakteristik görünümünü ilk bakışta ortaya koyuyor.

Aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ile Opel’in yenilikçi ruhu yeniden yorumlanıyor

Yeni Astra’nın ön tasarımında, ilk kez aydınlatmalı Opel Şimşek logosu yer alıyor. Bu detay yalnızca bir tasarım unsuru değil, aynı zamanda Opel’in yenilikçi yaklaşımının da güçlü bir simgesi olarak öne çıkıyor. Logodan başlayan ışık şeritleri farlara ve kaput çizgisine uzanarak aracın dinamizmini vurguluyor. Bununla birlikte yeni jant tasarımları ve opsiyonel siyah tavan ile sunulan çift renkli gövde seçenekleri modele güçlü ve modern bir görünüm kazandırıyor.

İç mekân ergonomik detaylarla güncellendi

Konfor ise yeni Astra’nın DNA’sında yer alıyor. İç mekânda daha net bir kokpit tasarımı ve ergonomik detaylar dikkat çekiyor. Standart olarak sunulan Intelli-Seat koltuklar uzun yolculuklarda yüksek konfor sağlıyor. Ortasında yer alan özel ergonomik girinti sayesinde kuyruk sokumu üzerindeki baskıyı azaltan bu koltuklar, uzun yol sürüşlerinde rahatlık sunuyor.

Yeni Astra’nın iç mekânında ayrıca tamamen dijital sürücü bilgi ekranı ve geniş multimedya ekranı ile modern bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. Opel’in “Greenovation” yaklaşımı doğrultusunda kullanılan geri dönüştürülebilir malzemeler ise sürdürülebilirlik yaklaşımını destekliyor.

Türkiye’de 1.5 litrelik dizel motor ile sunulacak

Yeni Opel Astra Türkiye pazarında 1.5 litrelik dizel motor ile satışa sunulacak. 96 kW (130 HP) güç üreten bu motor, yüksek verimlilik ile güçlü performansı bir arada sunuyor. Model 0’dan 100 km/sa hıza 10,6 saniyede ulaşırken, maksimum 209 km/sa hıza çıkabiliyor. WLTP normlarına göre 5,0-5,3 litre/100 km karma yakıt tüketimi sunan yeni Astra dizel, 132-138 g/km CO₂ emisyonu değerleriyle hem performans hem de verimlilik açısından dengeli bir sürüş karakteri ortaya koyuyor.