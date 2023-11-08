AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve her yıl aday ve aday adayı ülkeler hakkında AB görüşünü içeren yıllık genişleme raporu açıklandı. Bu yıl açıklanan pakette Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Türkiye’ye dair raporlar yer aldı. Pakete göre Ukrayna ve Moldova ile AB'ye üyelik müzakerelerin başlatılması istendi. Gürcistan'a aday statüsü verilmesi ve gerekli uyum derecesi sağlandıktan sonra Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiye edildi.



Von der Leyen: "Hepimiz kazanıyoruz"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen pakete ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Genişleme, Avrupa Birliği için hayati bir politikadır. Birliğimizi tamamlamak, tarihin çağrısı, Birliğimizin doğal ufkudur. Birliğimizi tamamlamak, aynı zamanda güçlü bir ekonomik ve jeopolitik mantığa sahiptir. Geçmişteki genişlemeler hem katılan ülkeler hem de AB için çok büyük faydalar sağlamıştır. Hepimiz kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek'in önemli sonuçlar elde ettiğini gördük"

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ise pakete ilişkin, "Bu rapor, AB'nin genişlemesinin yeniden gündeme geldiğini teyit ediyor. Genişleme, Avrupa için jeopolitik projemizdir. Bu yeni jeopolitik ivmeyi yakalamak için temel konularda güvenilir reformlarla yönlendirilmeye devam edecek olan genişleme sürecini hızlandırmalıyız. Son aylarda Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın yanı sıra Bosna Hersek'in de bu kararlılık ve kararlılığın karşılığını verdiğini açıkça gösteren önemli sonuçlar elde ettiğini gördük. Önümüzdeki aylarda bölgeyle olan ilişkilerimizi artırırken, tüm ortaklarımız genişleme raporlarımızda açıkça belirtilen gerekli reformlara odaklanmalıdır, böylece Konsey'in bir sonraki kararları alması için iyi bir değerlendirme yapabiliriz" şeklinde konuştu.



"Türkiye, kilit bir ortak ve aday ülke olmaya devam ediyor"

AB Komisyonu tarafından açıklanan 2023 Genişleme Paketinde Türkiye raporu da yer aldı. Rapora ilişkin yayınlanan açıklamada, "Türkiye, Avrupa Birliği için kilit bir ortak ve aday ülke olmaya devam ediyor, ancak katılım müzakereleri Avrupa Konseyi'nin kararı doğrultusunda 2018'den bu yana durma noktasında. Ülke, Avrupa Birliği'nden uzaklaşma yönündeki olumsuz eğilimi tersine çevirememiş ve katılımla ilgili reformları sınırlı ölçüde sürdürmüştür. Terörle mücadele, ekonomi, enerji, gıda güvenliği, göç ve ulaştırma gibi önemli alanlarda Türkiye ile ortak çıkar alanlarındaki iş birliği devam etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye'nin AB'nin 'Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası'na uyumunu önemli ölçüde iyileştirmek, yaptırımların önlenmesi ve delinmesini tespit etme konusunda iş birliğini artırmak için kararlı adımlar atması gerekiyor. Avrupa Konseyi tarafından verilen görevlendirmenin ardından, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen araç ve seçeneklere dayanarak stratejik ve ileriye dönük bir şekilde ilerlemek amacıyla Yüksek Temsilci ve Komisyon, Kasım ayında AB-Türkiye ilişkilerinin durumu hakkında Konsey'e bir rapor sunacaktır" denildi.

AB Genişleme Paketi, AB liderleri tarafından Aralık ayında ele alınacak. AB Komisyonu tarafından kabul edilen paketin, AB Konseyi’nde liderler tarafından kabul edilmesi halinde AB Genişleme politikası için son büyük genişlemenin gerçekleştiği 2010’dan bu yana ilk kez yeniden hareketlenme yaşanması bekleniyor.