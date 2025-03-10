Sivil Kaybı Artıyor

6 Mart’tan bu yana Suriye’de güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad’a bağlı unsurlar arasındaki şiddetli çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor. Son verilere göre, 745 sivil hayatını kaybederken, 125 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Çatışmalarda Esad’a bağlı 148 unsurun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diplomatik Çözüm Arayışları

BM kaynakları, toplantıda tarafların çatışmaların durdurulması için diplomatik çözüm yollarını ele alacağını belirtiyor. ABD ve Rusya'nın, uluslararası toplumun tepkisini çeken bu şiddet sarmalını sona erdirmek için nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Öte yandan, bölgedeki insani krizin derinleştiğine dikkat çeken uzmanlar, acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.