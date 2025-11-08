ABD, Suriye ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı. Washington yönetimi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab hakkında uyguladığı yaptırımları resmen kaldırdı. Karar, ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine kaynakları, yaptırımların kaldırılmasının “uzun süredir devam eden diplomatik temasların bir sonucu” olduğunu belirtti. Bu adım, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’ye yönelik benzer yaptırımları kaldırmasının hemen ardından geldi.

"Esad sonrası dönemde ilerleme kaydedildi"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Tommy Pigott, kararın “Beşar Esad sonrası Suriye yönetiminin gösterdiği ilerlemenin bir takdiri” olduğunu ifade etti.

Pigott, “Bu adımlar, Esad rejimi altında 50 yılı aşkın süren baskının ardından ortaya çıkan yeni yönetimin sorumluluk bilincinin bir yansımasıdır. Esad sonrası Suriye’de ilerleme kaydedildi” dedi.

Pigott ayrıca eş-Şara hükümetinin, kayıp Amerikalıları kurtarmak, terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığını önleme ve kimyasal silah kalıntılarını temizleme konularında somut ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Eş-Şara’nın geçmişi ve tarihi Washington ziyareti

Bir dönem ABD tarafından “terör bağlantılı faaliyetler” nedeniyle aranan Ahmed eş-Şara, geçmişte Irak’taki Ebu Gureyb hapishanesinde tutulmuştu. Hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılmasıyla birlikte, eş-Şara artık uluslararası arenada meşru bir lider olarak tanınıyor.

Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme, Suriye tarihinin dönüm noktalarından biri olacak. Bu görüşme, bir Suriye devlet başkanının Washington’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Görüşmede iki liderin, terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve Suriye’nin yeniden inşası başlıklarını ele alması bekleniyor.