Türkiye liman işletmelerinin üst kuruluşu olan Türkiye Liman İşletmeleri Merkezi kısaca TÜRKLİM 2026 olağan yönetim kurulu toplantısını bu defa Gebze’de YILPORT’un ev sahipliğinde yaptı.,

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Erçelik, Yönetim Kurulu üyeleri Bilgin işler, Kürşat Bal, Selçuk Denizhan, Meriç Burçin Özer’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya Danışman İrfan Bilgin ve Genel Sekreter Faruk Doğan’ında katıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek bir dizi kararlar alındı.

Bir önceki Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararların değerlendirildiği toplantıda alınan kararlar kapsamında yürütülen çalışmaların durumu, Mali ve idari konular, Kariyerport ve çalışma grubu faaliyetleride değerlendirildi

LİMAN KULLANIM SÜRELERİNİN UZATILMASI DEĞERLENDİRİLDİ.

Türklim Yönetim Kurulu toplantısının önemli gündem maddesi “Liman kullanım sürelerinin uzatılmasına yönelik çözüm” maddesi oldu.

Konuyla İlgili doğrudan muhatap olan HOPAPORT’UN da liman kullanım süresinin 2027 yılında sona erdiğinin değerlendirildiği toplantıda özel limanların da kullanım sürelerinin uzatılmasına yönelik taleplerinin ilgili üst mercilere TÜRKLİM üzerinden yapılması doğrultusunda da düşünceler ifade edildi.

Toplantıda bir değerlendirme yapan HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer HOPAPORT olarak limanı devir aldıklarından bu tarafa yaptıkları yatırımlar ile adeta yeni bir Liman yarattıklarını ancak önlerinde kalan süre nedeniyle yapmaları gereken birçok yatırımı yapamadıklarını ifade ederek Liman İşletme sürelerinin uzatılmasının kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özer, geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi süreci nedeniyle limanların ciddi bir mali kayıp yaşadığını ve “kendileri gibi olan işletmelerin bu süreci en az hasarla atlatma ve mağduriyet yaşanmaması adına personel çıkartmadıkların da göz önüne alınmasını talep etti. Bu mağduriyetlerin giderilmesi adına da olsa Liman işletme sürelerinin uzatılmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Hükümetimizden beklemekteyiz” diye konuştu.

Toplantıda Mevcut durumun ve temel sorun alanlarının çerçevelenmesi, Hukuki, idari ve ekonomik etkilerin değerlendirilmesi Uygulama örnekleri ve karşılaştırmalı yaklaşımlar, Çözüm seçenekleri, Mevzuat değişikliği ihtiyacı, Süre uzatım modeli alternatifleri, Yatırım ve taahhüt ilişkisi, Kamu yararı ve sürdürülebilirlik boyutu ve üyeler açısından ortak söylemlerde toplantıda değerlendirildi.

Toplantı bir sonraki toplantıya ilişkin ön bilgilendirme ardından sona erdi.

Toplantı ardından YILPORT yetkilileri toplantıya katılan TÜRKLİM yönetimini Limalarında gezdirdiler ve Limanları hakkında bilgiler verdiler.