Gerekçe olarak ise, başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarına yönelik daha kapsamlı bir inceleme sürecinin hayata geçirilmesi gösteriliyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, tüm büyükelçilik ve konsolosluklara gönderilen talimatta, öğrenci vizesi için başvuran kişilerin dijital geçmişlerinin detaylı şekilde gözden geçirilmesinin planlandığı aktarıldı. Bu doğrultuda, söz konusu sosyal medya taramaları tamamlanana kadar yeni vize randevuları verilmeyecek. Ancak hali hazırda alınmış vize görüşme randevularının uygulamadan etkilenmeyeceği belirtildi.

Talimatta, Dışişleri Bakanlığı’nın öğrenci ve değişim programlarına katılacak ziyaretçiler için mevcut güvenlik süreçlerini gözden geçirdiği ve bu kapsamda sosyal medya hesaplarına yönelik taramaları içeren yeni bir kılavuz yayımlamaya hazırlandığı vurgulandı.

Konuya ilişkin resmi bir yorum yapmayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise, genel yaklaşımı şu sözlerle özetledi: "Öğrenci olsun ya da olmasın, ülkeye gelen herkesin kim olduğunu anlamak için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz."

Yeni uygulama, özellikle ABD’de eğitim almayı planlayan binlerce uluslararası öğrenciyi yakından ilgilendirirken, sürecin ne kadar süreceği ve sosyal medya incelemelerinin ne düzeyde yapılacağı konusundaki belirsizlik dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu adımın öğrenci vizelerinde gecikmelere yol açabileceği ve başvuru süreçlerini daha karmaşık hale getirebileceği görüşünde.