ABD’nin Kararı ve İddialar

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güneş Karteli’nin ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştirdiği öne sürülerek terör örgütü ilan edildiği duyuruldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, kararın "ABD için yeni seçeneklerin kapısını açacağını" ifade ederken, bazı yetkililer Kartel’in Maduro ile iş birliği yaptığını ve Venezuela merkezli Tren de Aragua karteliyle bağlantılı olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Güneş Karteli’ni terör örgütü ilan etme sürecine hazırlandıklarını belirtmişti.

Maduro’dan Kılıçlı Rest

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile yaşanan krizle ilgili olarak Simon Bolivar’ın kılıcını kuşanarak sert açıklamalarda bulundu:

“Bu toprakların her karışını emperyalist tehditlerden korumaya hazır olmalıyız. Anavatan kutsaldır. Ulusumuzun muhteşem bir çaba ve fedakarlık istediği bir dönemde hiç kimsenin bahanesi olamaz. Gerekirse ülkemiz uğruna canımızı feda ederiz.”

Maduro ayrıca, ABD’nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele bahanesiyle kendisi ve diğer Venezuelalı yetkilileri suçlamasını da kınadı ve Karayipler’deki ABD askeri yığınağını “rejim değişikliğine yönelik tehdit” olarak nitelendirdi.

Venezuela’dan Tepki

Venezuela hükümeti, Güneş Karteli’ni terör örgütü ilan eden ABD kararını “çirkin ve gülünç bir yalan” olarak nitelendirdi. Hükümet açıklamasında, ABD’nin bu adımıyla ülkeye karşı gayrimeşru müdahaleyi meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti.

Uzman Görüşleri

Uzmanlar, ABD’nin kararıyla ilgili olarak askeri müdahale beklentisi yaratılmaması gerektiğini, kararın yalnızca diplomatik ve ekonomik yaptırımların kapısını açabileceğine dikkat çekiyor.