Haberde aktarılan bilgilere göre, İran’a çeşitli teşvik teklifleri sunuldu. Bunların en dikkat çekeni ise, İran’a sivil amaçlı, uranyum zenginleştirme içermeyen bir nükleer program kurması için 30 milyar dolarlık yardım önerisi oldu. Bu mali desteğin ABD tarafından değil, ABD’nin Körfez'deki Arap müttefikleri tarafından karşılanması planlanıyor.

Ayrıca, İran’a yönelik bazı ekonomik yaptırımların kaldırılması ve İran’ın yurtdışında bloke edilen 6 milyar dolarlık fonlarına yeniden erişim hakkı verilmesi de masadaki öneriler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray’da yapılan ve kamuoyuna açıklanmayan, saatler süren gizli toplantıya ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden üst düzey isimlerin katıldığı belirtildi. Bu toplantıda, Fordow Nükleer Tesisi’nin ABD tarafından bombalanmasının ardından, tesisin uranyum zenginleştirme faaliyetleri dışında bir sivil projeye dönüştürülmesi ve bunun Körfez ülkeleri tarafından finanse edilmesi fikrinin de ele alındığı öğrenildi.

Trump: “Gelecek hafta görüşmeler olabilir”

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Gelecek hafta İran’la görüşmeler başlayabilir” ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu iddiaları yalanlayarak böyle bir görüşmeden haberdar olmadıklarını açıklamıştı. CNN’e konuşan kaynaklar da henüz kesinleşmiş bir tarih olmadığını, ancak görüşmelerin gerçekleşmesi yönünde ciddi diplomatik hazırlıkların sürdüğünü aktarıyor.

İran ve ABD arasındaki olası müzakereler, sadece iki ülkenin değil, bölge istikrarı açısından da kritik önem taşıyor. Ancak masaya ne zaman oturulacağı ve bu tekliflerin Tahran yönetimi tarafından kabul edilip edilmeyeceği, önümüzdeki günlerde şekillenecek.