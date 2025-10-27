Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

ABD ile Çin arasında ticaret alanındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan çerçeve anlaşmanın duyurulması, küresel kripto para piyasalarının haftaya güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. İki ülkenin yetkilileri tarafından hafta sonu yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bu hafta gerçekleştirecekleri görüşmede temel hatları geliştirilecek bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşıya vardıkları bildirildi. Anlaşmanın, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik son kısıtlamaları, ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri ve iki ülke arasındaki artan nakliye maliyetleri gibi birçok hassas ticaret başlığını kapsadığı belirtildi. Yatırımcıların risk iştahındaki artışta, enflasyonun beklentilere paralel ve ılımlı gelmesi ile bunun ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi de etkili oldu.

Kripto para piyasasının toplam değeri 4 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin, yeni haftaya 115.648 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 4.234 dolardan işlem görürken, XRP 2,65 dolardan, Solana ise 204,49 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’leri toplam 446 milyon dolarlık giriş gerçekleştirirken, Ethereum ETF’lerinden 244 milyon dolar değerinde çıkış kaydedildi.

JPYC, Japonya’nın ilk yen destekli stablecoin’ini piyasaya sürdü

Japon fintech şirketi JPYC Inc., ülkenin yasal olarak tanınan yen cinsinden ilk stablecoin’i JPYC’yi piyasaya sürdüğünü açıkladı. Stablecoin işlemleri yerel saatle pazartesi günü başladı. Şirket, pazartesi günü JPYC token’ının ihracına başladığını ve aynı zamanda JPYC EX adlı özel ihraç ve itfa platformunu kullanıma sunduğunu duyurdu. JPYC Inc., ağustos ayında Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’na (FSA) bağlı olarak bir fon transfer hizmeti sağlayıcısı olarak kaydolmuştu. JPYC stablecoin’i, Japon yeniyle bire bir (1:1) oranında sabitlenmek üzere tasarlandı ve Avalanche, Ethereum ve Polygon blok zincirlerinde faaliyet gösteriyor. Şirket, çıkarılan tüm JPYC miktarını yüzde 100 oranında yen mevduatları ve devlet tahvilleriyle desteklediğini, bunun da Japonya’nın Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamındaki düzenlemelere uygun olduğunu belirtti.

Kullanıcılar, JPYC EX platformu üzerinden My Number kartı (Japonya’da vatandaşlara ve yerleşiklere verilen kimlik belgesi) aracılığıyla kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra JPYC satın alabiliyor. Stablecoin ihraççısı, üç yıl içinde 10 trilyon yen (yaklaşık 65,4 milyar dolar) dolaşım hedefi belirlediğini açıkladı. Şirket, desteklenen blok zincirlerini genişletmeyi ve farklı işletmelerle iş birliklerini artırmayı planlıyor. Karşılaştırmak gerekirse, dünyanın en büyük stablecoin’i olan USDT’nin mevcut dolaşım arzı yaklaşık 183,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin geliştiricileri arasında tartışma büyüyor: BIP-444 teklifi yeni bir bölünme yarattı

Bitcoin geliştiricileri arasında, ağ üzerinde ne kadar keyfi veriye izin verilmesi gerektiği konusundaki tartışmalar büyürken, bu konuda yeni ve tartışmalı bir öneri gündeme geldi. Bitcoin İyileştirme Önerisi 444 (BIP-444) adıyla sunulan teklif, toplulukta yoğun yankı uyandırdı.

Cuma gecesi yayımlanan teklif, kısa süre önce devreye alınan Bitcoin Core v30 güncellemesinin ardından geldi. Söz konusu güncelleme, uygun ücretlerin ödenmesi koşuluyla OP_RETURN üzerinden bir Bitcoin işlemine eklenebilecek veri miktarına ilişkin sınırı fiilen kaldırmıştı. Ancak değişiklik, geliştiriciler arasında ciddi görüş ayrılıklarına neden oldu. Bitnodes verilerine göre şu anda erişilebilir düğümlerin yalnızca yaklaşık yüzde 6,3’ü yeni yazılımı kullanıyor.

Bazı geliştiriciler, yasa dışı içeriklerin blok zincirine eklenmesi halinde düğüm operatörlerinin hukuki risklerle karşılaşabileceği endişesiyle bu değişikliğin geri alınmasını istiyor. Teklif metninde, blok zincirinde bulundurulması veya paylaşılması yasa dışı içeriklerin yer almasının, düğüm operatörlerini yasalara aykırı davranmak ya da düğümlerini kapatmak arasında bir seçim yapmaya zorlayabileceği belirtiliyor. Bunun da Bitcoin’in güvenlik modelini tehdit eden bir merkezileşmeye yol açabileceği ifade ediliyor. BIP-444, OP_RETURN çıktılarının 83 baytla, diğer çoğu scriptPubKey türünün ise 34 baytla sınırlandırılmasını öneriyor. Bu sınırlama, büyük veri bloklarının ve karmaşık betiklerin kullanımını önemli ölçüde kısıtlayacak. Teklif ayrıca, veri aktarım boyutlarına ve Taproot çıktılarındaki gömülü Merkle ağaçlarına sınır getirmeyi, Tapscript içinde OP_IF kullanımını yasaklamayı öngörüyor. Bu değişiklik, Ordinals inscription yönteminin doğrudan devre dışı kalmasına neden olacak.

Western Union, havale operasyonlarını dijitalleştirmek için stablecoin tabanlı sistem başlatıyor

Finansal hizmetler şirketi Western Union, 150 milyondan fazla müşterisine hizmet veren küresel havale operasyonlarını modernize etmek amacıyla stablecoin tabanlı bir mutabakat sistemi denemeye hazırlanıyor.

Şirketin üçüncü çeyrek kazanç toplantısında konuşan CEO Devin McGranahan, pilot uygulamanın “zincir üzerindeki mutabakat altyapılarını kullanarak eski muhabir bankacılık sistemlerine bağımlılığı azaltmayı, mutabakat sürelerini kısaltmayı ve sermaye verimliliğini artırmayı” hedeflediğini söyledi. McGranahan, “Uyumluluktan veya müşteri güveninden ödün vermeden, parayı daha hızlı, daha şeffaf ve daha düşük maliyetle taşıyabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Western Union her çeyrekte yaklaşık 70 milyon transfer gerçekleştiriyor. Şirket, blok zinciri teknolojisinin geleneksel havale sistemlerine kıyasla önemli avantajlar sağlayabileceğini ve 200’den fazla ülkedeki müşterilerine fayda sunabileceğini belirtti. Bu açıklama, Western Union’ın yaklaşık üç ay önce stablecoin’leri sınır ötesi transferlerde kullanmayı planladığını ima etmesinin ardından geldi. McGranahan, geçmişte kripto para birimlerine volatilite, düzenleyici belirsizlik ve müşteri koruması endişeleri nedeniyle mesafeli yaklaştıklarını ancak GENIUS Yasası’nın kabulüyle bu yaklaşımın değiştiğini söyledi. Western Union, stablecoin entegrasyonunun müşterilere paralarını yönetme ve taşıma konusunda daha fazla seçenek ve kontrol sunacağını ifade etti.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, yeni haftaya 115.648 dolar seviyesinden başladı. Hafta sonu 111.088–113.500 dolar aralığında işlem gören BTC, yatırımcıların güçlü alım talebi ve ABD-Çin ticaret gerilimlerindeki olumlu gelişmelerle yukarı yönlü bir ivme kazandı. Kısa vadeli destekler 114.000 ve 113.000 seviyelerinde izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç bölgesi 116.000–117.000 aralığında bulunuyor. BTC’nin 117.000 üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatı 118.500–120.000 bandına taşıyabilir. Öte yandan 114.000 altına sarkma, kısa vadede önce 112.000–113.000, ardından 108.000-110.000 seviyelerine doğru bir düzeltme riskini gündeme getirebilir. Genel görünüm, BTC’nin destek seviyelerini koruduğu sürece pozitif seyrin devam edeceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, 4.234 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafta sonu 3.900–4.000 aralığında dalgalanan ETH, güçlü alımların etkisiyle 4.200 doların üzerine çıktı. Kısa vadeli destekler 4.200 ve 4.150 seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4.300–4.350 aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. ETH’nin 4.350 üzerinde kalıcı olması, fiyatı 4.400–4.500 ve ardından 4.600–4.650 seviyelerine taşıyabilir. Ancak 4.200 altına sarkma, kısa vadede 4.100–4.150 bandına doğru geri çekilme riskini artırıyor. Genel görünüm, ETH’nin 4.200 üzerinde kalıcılık sağladığı sürece pozitif seyrin korunacağını işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP, 2,65 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafta sonu 2,50–2,60 aralığında fiyatlanan varlık, diğer kripto paralara göre daha cılız tepki alımlarıyla 2,65 seviyesine yükseldi. Kısa vadeli destekler 2,60 ve 2,58 seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,68–2,70 ve 2,72–2,74 aralıkları direnç olarak izleniyor. XRP’nin 2,70 üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatın 2,75–2,78 bandına doğru yükselmesini destekleyebilir. 2,60 altına sarkma ise kısa vadede 2,58–2,55 seviyelerine doğru geri çekilme riskini artırıyor. Genel görünüm, XRP’nin 2,60 üzerinde kaldığı sürece toparlanma eğiliminin devam edeceğini gösteriyor.