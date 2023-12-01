Gazze Şeridi’ndeki insani ara 7’nci gününde devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kriby, İsrail’in insani aranın Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ettiğinde ABD’nin İsrail’e askeri olarak destek olacağını ifade ederek, "Bu aralar sona erdiğinde tekrar saldırıya geçme niyetinde olduklarını çok açık bir şekilde söylediler. Bu kararı verirken, ihtiyaç duydukları araç ve kabiliyetler, silah sistemleri ve şehir savaşı açısından sunabileceğimiz tavsiye ve perspektifler açısından ABD'den destek bulmaya devam edecekler" dedi.



ABD’nin İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyine yönelik saldırı planlarını orada bulunan sivillerin ihtiyaçları ve hayatları konusunda önlemler almadığı sürece bunu desteklemediğini belirten Kirby, ABD'nin şu anda yedinci gününde olan insani aranın daha da uzatılmasını desteklediğini ancak ABD'nin kalıcı bir ateşkesi desteklemediğini açıkladı.