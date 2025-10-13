11 Ekim Cuma günü yaşanan dalgalanmada, 20 milyar dolarlık likidasyon gerçekleşirken, yaklaşık 1,6 milyon yatırımcı zarar gördü. Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda 126 bin doları aşan rekor seviyesinden 105 bin dolara kadar geriledi.

Bloomberg’in aktardığına göre, piyasalardaki bu çöküş özellikle merkezi kripto borsalarının teknik altyapısını sınadı. Bazı platformlar yüksek işlem hacmini kaldıramayarak aksaklık yaşarken, Türkiye’de OKX TR olarak faaliyet gösteren OKX, kullanıcılarını mağdur etmedi.

Tarihsel karşılaştırmalar, bu sarsıntının şiddetini gözler önüne seriyor. COVID-19 krizi sırasında 1,2 milyar dolarlık, popüler bir borsa iflasında ise 1,6 milyar dolarlık likidasyon yaşanmıştı. Oysa cuma günkü çöküşte 19 milyar doları aşkın likidasyon gerçekleşti ve 1,6 milyon yatırımcı piyasadan tasfiye oldu. Bu süreçte bazı platformlarda fiyatlar kısa süreliğine piyasa fiyatlarından ayrıldı; “depeg” olarak adlandırılan bu durum, emirlerin zamanında gerçekleşmemesine ve kayıplara yol açtı.

OKX TR, güçlü altyapısı ve derin likiditesi sayesinde bu sert dalgalanmada sorunsuz işlem deneyimi sundu. Platformun risk sistemleri ve eşleşme motoru, ani fiyat hareketlerine rağmen kesintisiz çalıştı. OKX Kurucusu Star Xu, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü dalgalanma sırasında OKX’in küresel risk motoru kusursuz bir şekilde çalıştı. Platform tüm bölgelerde istikrarlı ve sorunsuz hizmet verdi” dedi.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise platformun işlem yoğunluğunun en yüksek olduğu anlarda dahi ortalama 3 milisaniye emir gecikmesi ve sıfır kesinti ile hizmet verdiğini vurguladı. Çamır, “Kripto piyasasının zor zamanlarında platformların altyapısı test ediliyor. OKX TR, kullanıcıları mağdur etmeden bu sınavı geçti. Altyapımızı sürekli geliştirmemiz sayesinde yatırımcı memnuniyetini üst seviyede tutabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kripto yatırımcıları için kritik bir test olan bu çöküş, piyasaların dayanıklılığı ve altyapı kalitesinin önemini bir kez daha gösterdi. OKX TR’nin başarılı performansı, platformun teknoloji odaklı stratejisinin bir sonucu olarak öne çıkıyor.