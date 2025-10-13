ABD’nin Çin’e yönelik ek gümrük vergisi kararı piyasaları etkilerken, ons altın haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı ve 4.087 doları gördü. Gram altın da 5.491 lirayla tarihi zirvesini tazeledi. Gümüş fiyatı ise 51,71 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BofA, 2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons, gümüş fiyatını ise 56,25 dolar/ons olarak öngördü. Banka ayrıca, ons altının 5.000 dolar seviyesine, gümüşün ise 65 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Piyasadaki yükseliş trendi yılbaşından bu yana da kendini gösteriyor. Gram altın yaklaşık yüzde 85 değer kazanırken, gümüş fiyatı altına kıyasla daha hızlı bir performans sergileyerek yüzde 111’in üzerinde artış kaydetti.

Analistler, özellikle jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle değerli metallerin önümüzdeki dönemde de yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor.