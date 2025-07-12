PKK’nın silah bırakmasının “tarihi bir gelişme” olduğunu vurgulayan Barrack, Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını söyledi. İran-İsrail ateşkesi, İran’ın nükleer politikaları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın barış adımlarına dair dikkat çeken mesajlar verdi.

PKK’nın silah bırakma kararını “her açıdan inanılmaz derecede katkı sağlayan harika bir olay” olarak nitelendiren ABD Büyükelçisi Thomas J. Barrack, gelişmeyi büyük bir heyecanla karşıladığını dile getirdi. Barrack, “Bu PKK, Türkiye ve SDG için yeni bir başlangıç. Tüm bunları artık geride bırakmanın zamanı geldi. Türkiye’deki bu yeni görünümde fırsatların neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ben iki tarafla da gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"Barış dalgalar halinde gelir"

İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkesle ilgili soruya da yanıt veren Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış yönündeki kararlılığına dikkat çekti. Barışın kolay gelmediğini ifade eden Barrack, “Barış, dalgalar halinde ortaya çıkar. Önce düşmanlıklar sona erer, ardından bir normalleşme süreci başlar. Bu süreç sonunda gerçek bir barışa ulaşılır” dedi.

“İran rejiminin en büyük önceliği kendi bekası”

İran’ın nükleer faaliyetlerini de değerlendiren Büyükelçi Barrack, bu faaliyetlerin bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti. Ancak İran rejiminin esas önceliğinin “kendi bekasını korumak” olduğunu söyledi. “Nükleer silahların yayılması İran için büyük bir sorun. Ama bundan da büyük bir öncelikleri var: Rejimin devamı” diye konuştu.

"Umarım savaşlar yerini diyaloğa bırakır"

Trump’ın attığı cesur adımların bölgesel barış için umut vadettiğini dile getiren Barrack, “Sonunda insanlar savaşmaktan yorulur mu? Refah ve iyileşme için başka bir yol var mı? Umarım, ama tarihimiz bugüne kadar bunu pek göstermedi. Yine de umutluyum” dedi.