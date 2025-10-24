Özellikle teknoloji sektöründe dikkatler Intel’in 3. çeyrek finansal sonuçlarına çevrildi. Şirket, bu dönemde 13,7 milyar dolar gelir açıklayarak piyasa beklentilerini aştı. Geçen yılın aynı döneminde 16,6 milyar dolar zarar açıklayan Intel, bu yılın 3. çeyreğinde 4,1 milyar dolar kar elde etti ve hisse başına 0,9 dolar kazanç sağlayarak analist tahminlerinin üzerine çıktı. Intel hisseleri, kapanış sonrası işlemlerde %8’in üzerinde primli işlem gördü.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın 30 Ekim’de Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı ile görüşeceğini açıklaması, piyasalardaki ticaret gerilimi endişelerini sınırladı. Trump’ın Çin’e uygulanan gümrük vergilerini %155’e yükselteceğini duyurmasına rağmen, iki lider arasındaki görüşmenin yaklaştığı beklentisi yatırımcı güvenini destekledi.

ABD TÜFE Verisi ve Faiz Beklentileri Piyasaların Rotasını Belirleyecek

Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE verisi, EUR/USD paritesi ve dolar endeksinde önemli dalgalanmalar yaratabilir. Piyasa beklentileri, manşet enflasyonun %2,9’dan %3,1’e yükseleceği yönünde. Çekirdek TÜFE’nin ise %3,1 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor. Fed’in önümüzdeki haftaki toplantısında faiz indirimi yapması bekleniyor ve açıklanacak enflasyon verisi, bu beklentilerin doğrulanmasında belirleyici olacak.

EUR/USD paritesi teknik olarak 1,1550 destek, 1,1720 ise direnç seviyesinde bulunuyor. Temmuz ayından bu yana yatay bir bantta dalgalanan parite, Fed’in faiz indirimleri yönündeki beklentilerle destekleniyor.

Brent Petrol Fiyatları Yükselişte, Altın Düzeltme Yapıyor

Brent petrol fiyatları, ABD’nin Rusya’nın iki büyük petrol şirketine uyguladığı yaptırımlar sonrası 65 doların üzerine çıkarak son üç günde yaklaşık 5 dolarlık artış kaydetti. Rosneft ve Lukoil’in küresel üretimin %5’inden fazlasını sağladığı dikkate alındığında arz endişeleri arttı. Teknik olarak, Brent petrolde 64,80 dolar destek, 66,30 dolar ise direnç seviyesi olarak takip ediliyor.

Altın fiyatları ise tarihi zirve olan 4.380 dolar seviyesinden başlayan kar satışlarıyla 4.000 dolar desteği üzerinde dengelendi. İsrail’in Batı Şeria topraklarını ilhak etme tasarısı ve Trump’ın açıklamaları ile Ortadoğu’daki tansiyon bir miktar geriledi. Altının kısa vadeli geri çekilmesi, orta-uzun vadeli yükseliş trendi için teknik olarak sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Altın ons fiyatında 4.000 ve 3.945 dolar destek, 4.220 ve 4.380 dolar ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Öne Çıkan Haberler ve Takip Edilecek Gelişmeler