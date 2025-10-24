Trump, kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada, “Kanada’nın bu kabul edilemez davranışları nedeniyle ABD ile yapılan tüm ticaret müzakereleri sonlandırılmıştır” ifadelerini kullandı. Başkan, Kanada’nın reklamı sadece ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer yargı mercilerinin kararlarını etkilemek amacıyla hazırladığını savundu.

Reagan Vakfı’dan Tepki

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü, Ontario hükümeti tarafından yayınlanan reklamda Reagan’ın 25 Nisan 1987 tarihli “Özgür ve Adil Ticaret Konusunda Ulusa Sesleniş” adlı konuşmasının çarpıtıldığını duyurmuştu. Vakıf, söz konusu konuşmanın izinsiz kullanıldığını belirterek yasal seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı. Açıklamada ayrıca, “Başkan Reagan’ın düzenlenmemiş videosunu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Ticari İlişkilerde Belirsizlik

ABD ile Kanada arasındaki ticaret müzakerelerinin sonlandırılması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir belirsizliğe yol açtı. Trump, tarifelerin ABD’nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, Kanada’ya karşı sert bir tutum sergiledi.