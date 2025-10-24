Başkan Kendirlioğlu, “Sorun sadece fiyatla ilgili değil, tüccar ve ihracatçıların ürünleri almaması ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Şu anda üretimin yaklaşık %60’ı üreticinin elinde kaldı. 15 Ekim’de belirlenen ilk yükleme tarihi, üretici açısından büyük problem yarattı. Bu tarihi değiştirmek için itirazlarımız oldu ama sonuç alamadık. İlk yükleme tarihi uzadıkça incirin müstahsilden fabrikaya ve ihracatçıya ulaşması gecikiyor. Bu durum üreticiyi ucuz fiyata mal satmak zorunda bırakıyor” dedi.

Geçmiş yıllarda ekonomik sıkıntı yaşayan üreticilerin ürünlerini düşük fiyata da olsa satabildiğini hatırlatan Kendirlioğlu, “Bu yıl ise ucuz da vermek isteyenin bile alıcısı yok. Sorunun en büyük nedeni ihracatta yaşanan aksaklıklar. AB’ye aflatoksin gerekçesiyle mal gitmiyor, diğer alıcı ülkeler ise fiyatları düşürmek istiyor. Konuyu başta Aydın milletvekillerimiz olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettik ve çözüm bekliyoruz” şeklinde konuştu.