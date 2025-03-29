Grönland Üzerindeki Kontrol Küresel Barış İçin Önemli

Trump, Grönland üzerindeki kontrolün sadece ABD için değil, tüm dünya için bir barış meselesi olduğunu vurguladı. "Buna bakın, savaş gemileri her yerde Grönland'ın hemen yanından geçiyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Umarım Danimarka ve Avrupa Birliği bunu anlar. Eğer anlamazlarsa, bunu onlara açıklamak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Skadden Hukuk Firması ile Anlaşma

Trump, ABD yönetiminin Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Hukuk Firması ile anlaşmaya vardığını da duyurdu. Anlaşma kapsamında firma, yönetimin onayladığı gönüllü çalışmalara 100 milyon dolar katkı sağlayacak. "Bu esasen bir anlaşmaydı. Skadden, Trump yönetimi süresince ve sonrasında toplamda en az 100 milyon dolar değerinde pro bono hukuki hizmet sağlayacak" dedi.

İran’a Uyarı: "Kötü Şeyler Olacak"

ABD Başkanı Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın bir anlaşma yapmaması durumunda kötü sonuçlarla karşılaşabileceğini belirtti. "İran, izlemem gerekenler listemde çok yüksek bir sırada yer alıyor. Yakın zamanda onlara bir mektup gönderdim ve ‘bir şekilde bir karar vermek zorunda kalacaksınız' dedim. Ya konuşmamız gerekecek, ya da İran’a çok kötü şeyler olacak" dedi.

Trevor Milton Affı ve Kanada ile Görüşme

Trump, Nikola Corporation'ın eski CEO’su Trevor Milton’ı neden affettiği sorusuna, davanın siyasi olduğu ve adil bir süreç yaşanmadığını belirterek yanıt verdi. “Yanlış yaptığı söylenen şey, başkanlık için Donald Trump'ı destekleyen ilk kişilerden biri olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kanada’nın yeni Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve büyük bir anlaşmazlık olmadığını vurguladı.

Myanmar’a Yardım Sözü

Trump, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsılan Myanmar’a yardım edileceğini de duyurdu.