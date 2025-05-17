AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alarak, belediyenin 45 milyon karton bardak ve 2 milyon çöp poşeti ihalesi yaptığını, 45 gün içinde 25 tır malzemenin teslim alındığını ileri sürmüştü. Gökçek, “45 milyon karton bardak nerede Mansur?” sorusuyla Yavaş’a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

ABB Meclisi’nde de gündeme gelen bu tartışmada CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Gökçek’in iddialarının eksik ve yanıltıcı olduğunu vurguladı. Neslihanoğlu, sadece karton bardak alımı yapılmış gibi algı yaratılmaya çalışıldığını ancak ihalenin toplamda 427 farklı kalem malzeme alımını kapsadığını açıkladı.

18 Mart 2025’te söz konusu ihale hakkında iç denetim başlatıldığını belirten Neslihanoğlu, ihalenin Sayıştay tarafından da incelendiğini ve herhangi bir kamu zararı tespit edilmediğini söyledi. Yalnızca bardaklarda milimetrelik bir boy farkı saptandığını, bunun da ilgili firmaya tazmin ettirildiğini kaydetti.

Neslihanoğlu, tartışmanın odağındaki firmanın Yavaş döneminden önce de belediye ile çalıştığını ve önceki dönemde 89 ihale aldığını hatırlattı. Ayrıca, Gökçek’in Karşıyaka Mezarlığı örneği üzerinden yaptığı eleştiriye yanıt vererek, alınan malzemelerin sadece Karşıyaka Mezarlığı’na değil, Ankara’daki 1800’den fazla mezarlık, mahalle muhtarlıkları, dernekler ve belediye personeline yönelik kullanıldığını belirtti.

Gökçek’in “25 tır” ifadesinin abartılı olduğunu ifade eden Neslihanoğlu, sevkiyatın gerçekte 5 tırla yapıldığını aktardı.

Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında ABB, iddiaları ve ilgili tüm inceleme raporlarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Belediye, Osman Gökçek ve Hakan Han Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklarken, iki ismi de tanık olarak gösterdi.