Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Ekim’in eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih olduğunu hatırlattı. Ekim ayı içinde yalnızca 43 bin 251 kişinin ehliyetini yenilediğini açıklayan Yerlikaya, “Hâlen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, vatandaşlara çağrısında, “Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek. Ayrıca indirimli harç, değerli kâğıt ve hizmet bedelinden de yararlanılamayacak. Lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevu alarak belgelerinizi yenileyin.” dedi.

31 Ekim sonrası 7 bin 438 TL ödenecek

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgeleri yalnızca 15 TL karşılığında yenilenebilecek. Ancak bu tarihten sonra belgelerini değiştirmeyen sürücüler için ücretler katlanacak.

Buna göre:

B sınıfı ehliyet yenileme bedeli 7 bin 438,60 TL ,

A, A1, A2, F sınıfları için 3 bin 643,10 TL ,

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları için ise 11 bin 235,60 TL olacak.

Bu bedellere harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet payı dahil olacak.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler

Ehliyet yenileme işlemi için vatandaşların nüfus müdürlüklerinden randevu alması gerekiyor. Başvuru sırasında şu belgeler talep ediliyor:

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni tarihli sürücü sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kâğıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu gösterir belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yoğunluk yaşanmadan işlem yapabilmesi için randevularını erkenden almaları çağrısında bulundu.