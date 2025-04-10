Von der Leyen, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın son adımını not ettik. Bu süreci yapıcı bir diyaloğa çevirmek istiyoruz. Müzakerelere bir şans tanımak adına, Avrupa Birliği olarak karşı önlemleri 90 gün süreyle devre dışı bırakma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı, AB’nin misilleme vergileri için gerekli prosedürleri tamamladığını ancak bu kararın geçici olduğunun altını çizdi. "Müzakerelerden beklenen sonuç alınmazsa, hazırlıkları tamamlanan karşı tedbirlerimizi uygulamaya koyacağız. Gerekirse yeni önlemler de gündeme gelebilir. Tüm seçenekler hala masada" diye konuştu.

Von der Leyen gün içinde yaptığı ilk değerlendirmede, Trump’ın ek vergileri askıya alma kararını, “Küresel ekonomik istikrar adına olumlu bir adım” olarak nitelendirmişti.

Trump’tan Sürpriz Hamle

ABD Başkanı Donald Trump ise bir gün önce yaptığı açıklamayla, Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 125’e çıkarırken, diğer ülkelere uygulanan farklı oranlardaki ek vergileri 90 günlüğüne askıya aldığını duyurmuştu. Trump, bu süre içinde ABD ile müzakere masasında olan ülkelerin “yüzde 10’luk karşılıklı vergi” sistemine tabi tutulacağını belirtmişti.

Karşılıklı alınan bu kararlar, özellikle küresel ticaretin geleceği açısından umut vadeden bir yumuşama olarak yorumlanıyor. Ancak her iki taraf da, müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda, ellerindeki tüm ekonomik enstrümanları kullanmaya hazır olduklarının mesajını verdi.