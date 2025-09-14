2025 Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya 88-83 mağlup olarak ikinci oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen ve namağlup finale gelen milliler, çekişmeli geçen müsabakada Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybetti.





Salon: Arena Riga

Hakemler: Matthew Leigh Kallio, Ademir Zurapovic, Yohan Rosso

Türkiye: Shane Larkin 13, Şehmur Hazer 2, Cedi Osman 23, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün 28, Ercan Osmani 2, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven

Başantrenör: Ergin Ataman

Almanya: Isaac Bonga 20, Oscar Da Silva, Maodo Lo 2, Tristan Da Silva 13, Franz Wagner 18, Daniel Theis 3, Dennis Schröder 16, Justus Hollatz, Johannes Thiemann 7, Leon Kratzer, Adreas Obst 9

Başantrenör: Alex Mumbru

1. Periyot: 24-22 (Almanya lehine)

Devre: 46-40 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 67-66 (Türkiye lehine)

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaştığı müsabaka, Sivas’ta büyük bir coşkuyla izlendi.

Sivas Belediyesi tarafından Tarihi Kent Meydanı’na kurulan dev ekran, yüzlerce sporseveri bir araya getirdi. Basketbolseverler, Tarihi Kent Meydanı’nı doldurarak 12 Dev Adam’a tek yürek halinde destek verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı büyük bir heyecanla takip eden vatandaşlar, her sayı sonrası meydanı alkış ve tezahüratlarla inletti.



Sivas Belediyesi’nin organizasyonuyla kurulan dev ekran, kentte bayram havası estirdi. Aileler, gençler ve çocuklar, final coşkusunu hep birlikte yaşarken, meydanda milli birlik ve beraberlik duygusu hakim oldu.



Final karşılaşmasının heyecanını açık havada hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaşan Sivaslılar, A Milli Basketbol Takımı’nın mücadelesiyle gurur duyduklarını dile getirdi.