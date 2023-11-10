Sülümenli beldesinde yaşayan 96 yaşındaki Keziban Akçalı 7 çocuk annesi ve 100'e yakın torunu var. Akçalı, 10 Kasım ile milli bayramlarda ilkokula giderken ezberlediği Atatürk şiirini okuyor. Akçalı, şiiri Atatürk' ün vefatının 85nci yıl dönümünde bu defa kameralar karşısında okudu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Akçalı, “O zaman okula giderken ağabeyim vardı beni çalıştırdı. Şiiri ezberledim. Şiire çalışamayanlar yine okuyamadı. Çocukluk heyecanı ile okuduğum şiiri yaşlanana kadar ben de devam etti” dedi.

Akçalı, açıklamasının ardından Atatürk şiirini bir de kamera karşısında okurken, aynı heyecanı yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.