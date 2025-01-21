Yangının Bilançosu Ağır Oldu

Yangın, otelin büyük bir bölümünü sardı ve sabahın erken saatlerinde çevrede panik yarattı. İlk belirlemelere göre yangın, elektrik tesisatındaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Alevlere teslim olan otelde, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri, 13 saatten uzun süredir bölgede yoğun mesai harcıyor. Dumanların hala yükseldiği otelde arama çalışmaları devam ederken, olay yerindeki sessizlik acının derinliğini yansıtıyor.

Tatilcilerin Kayak Yapması Tepki Çekti

Yangının etkilediği pistlere yakın diğer kayak pistlerinde bazı tatilcilerin eğlenceye devam etmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Felaketin yaşandığı bir bölgede kayak yapmayı sürdüren tatilciler, sosyal medyada da eleştirilerin odağı haline geldi. Yaşanan bu duyarsızlık, "insanlık öldü mü?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Bölgedeki Ekiplerin Mücadelesi Sürüyor

Otelin alevlerden tamamen arındırılması ve içeride kalanların çıkarılması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına çevre belediyelerden de destek ekipleri gönderildi. Bolu Valiliği, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Yas Tutulması Gerekirken Kayak Yapılıyor"

Felaketin yaşandığı Kartalkaya'da, olayın ciddiyetine rağmen bazı tatilcilerin eğlenmeye devam etmesi, toplumun vicdanını yaraladı. Bölgede bulunan bir vatandaş, “İnsanların burada canıyla mücadele ettiği bir ortamda kayak yapmak nasıl bir vicdandır? Yas tutulması gerekirken bu duyarsızlık kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

oplumun Vicdanı Sorgulanıyor

Türkiye, 66 kişinin hayatını kaybettiği bu korkunç yangının şokunu

atlattıramadan, bölgedeki bu umursamaz davranışlarla ikinci bir şok yaşıyor. Kartalkaya’da yaşanan felaket, yalnızca fiziksel bir yıkımı değil, aynı zamanda toplumun empati sınırlarını da gündeme getirdi.

Uzmanlar ve Yetkililerden Çağrı

Psikologlar ve sosyal bilimciler, felaket bölgelerinde yaşanan bu tür duyarsız davranışların bireysel farkındalık eksikliğinden kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, toplumsal dayanışma ve hassasiyetin önemine dikkat çekerken, bu tür durumlarda insanların ortak acıya saygı göstermesi gerektiğini belirtiyor.