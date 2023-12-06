Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik yapılan çalışmada; yurtdışı üzerinden yayın yapan 308 adet yasadışı bahis ve 296 adet müstehcenlik suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi adresi tespit edildi. Konu ile ilgili olarak kanunlar çerçevesinde toplam 604 adet internet sitesi hakkında işlem tesis edildi.

