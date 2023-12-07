6 Şubat depremlerinin toplam ekonomik maliyetinin yaklaşık 120 milyar dolar (3.5 trilyon TL) olarak belirlendiğini belirten Milletvekili Atay Uslu, TBMM Genel Kurulunda yaptığını konuşmada şunları ifade etti:

“Göç, pandemi, savaşlar, iklim değişiklikleri gibi küresel konulara ek olarak; yüzyılın afeti olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin yıkımları, küresel ekonomik daralmanın etkileri ile mücadele eden ülkemiz için ciddi anlamda ek maliyetler oluşturmuştur. 6 Şubat depremlerinin toplam ekonomik maliyeti yaklaşık 120 milyar dolar (3.5 trilyon TL) olarak belirlendi. Ülkemiz ekonomisi bir yandan bin yılın felaketi denebilecek deprem yaşadığımız diğer yandan dünyada ciddi kırılganlıklar ve krizler yaşanan bu süreçte ciddi bir dayanıklılık gösterdi. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz hamlelerle, aldığımız tedbirlerle ekonomiyi büyüten adımlarla kırılmaların vatandaşlarımıza etkisini minimize ettik.”



“Gazze'de insan ile beraber insanlık ölüyor”

Gazze’deki katliama da değinen Uslu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Maalesef insan hakları yüzyılı olarak lanse edilen ikinci dünya savaşı sonrası tarihte çocuklar, kadınlar, siviller acımasızca öldürülmekte. İsrail adeta soykırım yapmakta, katliam yapmakta ve sözde insan hakları havarileri susmakta hatta maalesef katliama ortak olmaktadırlar. Gazze'de bir savaş suçu, insanlığa karşı suç, bir soykırım suçu işlenmekte. Gazze'de İnsan ile beraber insanlık ölüyor. Hiçbir kelime, hiçbir cümle, hiçbir kınama oradaki katliamı anlatmaya yetmiyor. Belki de bugün Gazze'de yaşananlar insanlık tarihinin maalesef en kara tablosudur.”