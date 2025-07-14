Cumhurbaşkanlığı kararıyla, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bazı alacaklara ilişkin taksit süreleri uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, mücbir sebep halinin devam ettiği bu bölgelerde, kamu kurumlarına yapılması gereken belirli ödemelerin taksitlendirilmesine yönelik süreler, azami 12 aya kadar uzatılabilecek. Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında kalan döneme denk gelen taksit sayısının 12’yi aşması durumunda ise, bu fazla taksitler 12’nci taksit döneminde topluca ödenecek.

Bu düzenleme ile afetzede vatandaşların ve işletmelerin mali yüklerinin hafifletilmesi, ödemelerde esneklik sağlanması hedefleniyor. Kararın uygulamaya girmesiyle birlikte ilgili kamu kurumları, yeni ödeme planlarını duyurmaya hazırlanıyor.