TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, daha önce bu konuda net ifadeler kullandığını ve ekleyecek bir şeyinin olmadığını belirtmişti. Karahan, "Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.

200 TL'lik Banknotların Payı Yükseliyor

200 TL, 2009'dan bu yana Türkiye'nin en büyük banknotu olmaya devam ediyor. 200 TL’lik banknotların enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi ve kullanımının artması, 500 TL ve 1.000 TL’lik banknotların basılacağı yönündeki spekülasyonları güçlendirmişti. 200 TL’nin tedavüldeki payı, 2009’daki %16’dan %80,4’e çıkarak 16 yıl içinde %403 oranında bir artış gösterdi.

Ayrıca, 200 TL ilk çıktığında yaklaşık 130 dolar değerindeyken, bugün yaklaşık 6 dolar karşılığına denk geliyor.

Merkez Bankası’nın Durumu

TCMB verilerine göre, şu an tedavülde 5, 10, 20, 100 ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. 200 TL'lik banknotların yüksek kullanım oranı, 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların basımının gündemde olduğu iddialarını artırmış olsa da, Merkez Bankası yetkilileri bu haberleri doğrulamamıştır.

Merkez Bankası'nın gelecekteki tedbirleri, döviz kuru ve enflasyon gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.