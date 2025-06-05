Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanları:

1. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 Haziran 2025 tarihinde tutuklandı. Bu gelişme üzerine, Anayasa'nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.

2. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

“Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap” suçları kapsamında yürütülen soruşturma sonucu 3 Haziran’da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı. Tutuklama kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alındı.

3. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında “Rüşvet Almak” suçlamasıyla yer alan Bahçetepe, 3 Haziran’da İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı ve Bakanlık kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

4. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar (Adana)

Aynı dosyada “İcbar Suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle hakkında işlem başlatılan Aydar da 3 Haziran tarihinde tutuklanarak görevinden alındı.

5. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin (Adana)

Benzer şekilde yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan Tekin de İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan Açıklama

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırma kararlarının Anayasa ve ilgili yasa hükümlerine dayandığı, bunun yargı süreci tamamlanana kadar alınan geçici bir tedbir olduğu vurgulandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere toplanacağı belirtildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ardından 3 belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanacağı belirtildi.