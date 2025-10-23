Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Katolik Kilisesi ile İngiltere Kilisesi (Anglikan Kilisesi) arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla Vatikan’a resmi ziyarette bulundu. Görüşmenin en dikkat çekici anı ise Sistine Şapeli’nde gerçekleşen ortak dua töreni oldu. Törende Latin ilahileri ve İngilizce dualar yankılanırken, Sistine Şapeli Korosu ile iki kraliyet korosu birlikte sahne aldı. Ayine Papa XIV. Leo ile Anglikan Başpiskoposu Stephen Cottrell öncülük etti.

Kral Charles’a Vatikan’da Özel Koltuk ve “Kraliyet Kardeşi” Unvanı

Papa XIV. Leo, Kral Charles’a Roma’daki St. Paul Bazilikası’nda yalnızca Britanya kralları tarafından kullanılabilecek özel bir ahşap koltuk hediye edecek. Koltuğun üzerinde Kral’ın arması ve Hristiyanlar arasında birlik çağrısı anlamına gelen Latince “Ut unum sint” (Bir olsunlar) yazısı yer alacak.

Ayrıca Papa, Kral Charles’a “Kraliyet Kardeşi” unvanını takdim edecek.

Papa Leo’ya Kraliyet Onuru

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kral Charles’ın Papa Leo’ya Windsor Kalesi’nde bulunan Aziz George Şapeli’nin “Papaz Kardeşi” unvanını ve “Şövalye Büyük Haç” nişanını vereceği bildirildi. Daha önce üç farklı papa ile görüşen Kral Charles, ilk kez bir Papa ile ortak bir ibadette yer aldı.

489 Yıllık Ayrılığın Ardındaki Tarih

İngiltere’nin Katolik Kilisesi’nden kopuşu, 16. yüzyılda Kral VIII. Henry döneminde gerçekleşmişti. Papa VII. Clement’in, Henry’nin Aragonlu Catherine’den boşanmasına onay vermemesi üzerine Kral, 1534’te “Üstünlük Yasası”nı çıkararak İngiltere Kilisesi’ni kurmuş ve kendisini “İngiltere Kilisesi’nin Yüce Başkanı” ilan etmişti. Bu adım, Roma ile İngiltere arasındaki dini bağları koparmış ve Avrupa tarihinde derin bir dönüm noktası yaratmıştı.

Tarihi Dua Yeni Bir Sayfa Açtı

Kral Charles ile Papa XIV. Leo’nun 489 yıl sonra gerçekleştirdiği ortak dua, iki kilise arasındaki ilişkilerde yüzyıllar sonra gelen bir “barış ve birlik” mesajı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu buluşmanın Hristiyan dünyasında diyalog ve hoşgörü adına tarihi bir adım olduğunu vurguluyor.