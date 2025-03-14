Bakan Şimşek, "Vergi kaybına yol açan mükellefleri izaha çağırıyoruz" diyerek, mükelleflerin doğru beyan yapmalarını sağlamak amacıyla dijital ortamda ve sahada yoğun çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Ayrıca, gelir vergisi beyannamesi vermesi gereken kira geliri sahiplerinin tespiti için yapılan saha çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

Kira Gelirine Yönelik Fiili Yoklamalar Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl kira gelirini beyan etmeyen mükellefleri tespit etmek amacıyla 1,5 milyon konutu analiz etti ve 425 bin konutta fiili yoklama gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda, 376 bin yeni mükellef beyannamelerini verdi. Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan çağrılarla da 38 bin kiracı kira bildirim formunu doldurdu, bunun sonucunda beyanname vermeyen 20 bin mükellef belirlendi ve yasal işlem başlatıldı.

Kira gelirlerini doğru beyan etmeyenlere yönelik inceleme süreçleri bu yıl da devam edecek. 2023 yılında 3,7 milyon beyanname alınırken, 2024 hedefi 4,4 milyon beyanname sayısının aşılması. Başkanlık, SMS yoluyla mükellefleri beyanname verme konusunda bilgilendirerek, istisna sınırının üzerinde kira geliri elde edenler ve diğer gelir kaynakları için beyan yükümlülüğünü hatırlattı.

Vergi Uyumunu Artırmak İçin Yoğun Çalışmalar

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla, vergi uyumunun artırılması hedefleniyor. Mükelleflerin beyanname verme konusunda daha fazla hassasiyet göstermesi amacıyla tüm illerde yerel yöneticilerle yapılan toplantılar, kayıt dışılıkla mücadele kararlılığını pekiştiriyor. 2024 yılı kazançlarıyla ilgili beyanlar, 2 Nisan'a kadar yapılması gereken yıllık gelir vergisi beyannameleriyle ilgili dikkatli ve doğru beyanlar bekleniyor.

Maliye, vergi kayıplarının önlenmesi ve vergi adaletinin sağlanması için sahada ve dijital ortamda yürütülen bu çalışmalarla, vergi beyannamesi veren mükellef sayısının 2024 yılı sonunda bir önceki yıla göre önemli ölçüde artmasını bekliyor.