Yağışların kıyı kesimlerde ile sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda yağmur ve sağanak, iç kesimler ile özellikle akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz bölge geneli ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı (Akşam saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte gece il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 5

İstanbul: Genellikle çok bulutlu, kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlı 7

İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşü ile birlikte kıyıları karla karışık yağmur iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14