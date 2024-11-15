ANKARA’DA EBRU GÜNDEŞ KONSERİ İLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen Ebru Gündeş konserine yönelik yapılan harcamalar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın radarına takıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ebru Gündeş’e 4 milyon 750 bin TL ödendiğini ve genel olarak konserlere ilişkin toplam 44 milyon 937 bin TL’lik bir harcama yapıldığını açıkladı. Mansur Yavaş, yapılan incelemelerin doğal olduğunu, şeffaflıkla hesap vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bu gelişme, sanatçı Ebru Gündeş’in katıldığı etkinliklerin mali boyutlarını ve kamu kaynaklarının kullanımını yeniden gündeme taşıdı. ABB’nin konser harcamaları tartışılırken, aynı sanatçının Turkcell’in 30. yıl kutlamasındaki konseri de soru işaretlerini beraberinde getirdi.

TURKCELL VE TÜRKİYE VARLIK FONU’NUN ROLÜ

Turkcell’in en büyük hissedarı, yüzde 26,2 oranındaki payıyla Türkiye Varlık Fonu (TVF). Bu bağlamda, Turkcell’in organizasyonlarının mali boyutları ve harcamalarının nasıl denetlendiği kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan incelemelerin ardından, gözler TVF’nin Turkcell yönetimi üzerinde bir denetim mekanizması işletip işletmeyeceğine çevrildi. Özellikle, Ebru Gündeş konserinin maliyeti ve bu organizasyon için ne kadar bütçe ayrıldığı sorgulanıyor.

SORULAR GÜNDEMDE

TVF, ABB’ye yönelik başlatılan incelemeye benzer bir süreci, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Genel Müdür Ali Taha Koç için başlatacak mı?

Turkcell’in 30. yıl kutlamaları kapsamında yapılan harcamaların tutarı kamuoyuna açıklanacak mı?

TOPLUMUN ŞEFFAFLIK TALEBİ

Kamu kaynaklarının yönetimi ve harcamaların denetlenmesi, Türkiye’de uzun süredir tartışılan konular arasında yer alıyor. ABB’nin harcamalarıyla ilgili başlatılan incelemenin ardından Turkcell etkinliği için benzer bir talebin ortaya çıkması, bu konudaki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

SONUÇ OLARAK

Ebru Gündeş konserlerinin farklı kurumlar üzerinden gündeme gelmesi, sanat organizasyonlarının ötesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik tartışmalarını beraberinde getirdi. Kamuoyunun bu tür etkinliklerde yapılan harcamaların detaylarına dair daha fazla bilgi beklemesi, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha gösteriyor. Turkcell’in ve TVF’nin bu konuda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.