Bakan Uraloğlu, 24 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Bayramı’nda başkent Ankara’daki BaşkentRay, İzmir’deki İZBAN, İstanbul’daki Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın tüm vatandaşlar için ücretsiz olacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN, 29 Ekim’de tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Bu uygulama ile hem büyükşehirlerde ulaşımda rahatlık sağlanması hem de Cumhuriyet Bayramı coşkusunun vatandaşlarla paylaşılması hedefleniyor. Vatandaşlar, bayram günü kent içi raylı sistem hatlarını kullanarak toplu taşımada tasarruf edebilecek.