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28 Şubat Postmodern Darbesi... O dönem neler yaşandı?
Tarih 28 Şubat 1997! O gün toplanan milli güvenlik kurulu sonrası alınan kararlar ve sonrasında yaşananlar, Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak kazınacak ve yıllarca unutulmayacaktı...
#28 Şubat
#Postmodern darbe
#Erdoğan
28.02.2025 - 10:15
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