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Final müsabakasında İspanyol Lydia Perez Tourino ile karşılaşan Elvira Süleyman Kamaloğlu, rakibini 4-0 mağlup ederek Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

Yarı finalde Avrupa üçüncüsü İtalyan Fabiana Rinella ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 11-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi.

Taranto kentindeki organizasyonda mücadele eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, çeyrek finalde Tunuslu Chad Celjeli'yi 8-1 mağlup etti.

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