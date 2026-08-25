Sezonun ilk haftalarında taze pazarda kilogramı 25-30 liradan alıcı bulan kapya biber, közleme fabrikalarının alımları durdurup makineleri çalıştırmaması üzerine tarlada 18 liraya kadar geriledi.



Sanayicinin fiyat düşürmek için alımı geciktirdiğini öne süren üreticiler, maliyet sınırına dayanan fiyatlar nedeniyle büyük kaygı yaşıyor.

Biber hasadının 2 hafta önce turfanda olarak taze pazara gitmek üzere başladığını belirten Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, sezona iyi fiyatlarla başladıklarını ancak sanayicinin tutumu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Üreticilerin zarar ettirildiğini vurgulayan Düzen şöyle konuştu:

"Taze pazara başladığımızda fiyatlarımız 25-30 lira arasındaydı. Biberin 20 liranın altına düşmeyeceğini umuyorduk. Fakat biber hasadı başlamasına rağmen közleme fabrikaları fiyatları düşürmek için mal almadı, makineleri çalıştırmadı. İzmir'de fiyatları düşürdüler, bizim burada da 18 liraya kadar indirdiler. Fabrika fiyat düşsün diye bekliyor, fiyat düşüyor biz zarar ediyoruz. Çiftçiler olarak her şartta üretiyoruz ama üretip zarar etmemeliyiz. Maliyeti 15-17 lira ürünü 17-18 liraya nasıl verelim."



"Yetkililer ve milletvekilleri bu duruma müdahale etmeli"

Fabrikaların fiyat baskısına karşı yetkililere çağrıda bulunan Ramazan Düzen, devletin ve bölge milletvekillerinin duruma müdahale etmesini talep etti.

Üreticinin sürdürülebilir bir şekilde tarlada kalabilmesi için desteklenmesi gerektiğini kaydeden Düzen, şunları söyledi:

"Sanayici zarar ediyor olabilir, dünya piyasasında daha ucuza mallar bulunabilir. O zaman sanayici desteklensin ve bize zarar ettirmeden ürünümüzü alsınlar. Bizim bu şartlarda üretim yapma şansımız gerçekten yok. En kaliteli, içinde çürüğü çarığı olmayan ürünü seçip 18 liraya veriyoruz. Tarlaya işçileri getirmişiz, 'toplamayın' deme şansımız yok, mecburen bu fiyata çekip veriyoruz. Bu mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden müdahale bekliyoruz."