Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara'nın güneyi ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın zaman zaman kuvvetlenerek 30-50 km/saat hıza ulaşması tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıkları Artmaya Devam Ediyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de artışını sürdüreceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı İllerde Beklenen Hava Durumu

Ankara: Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 20°C Prof. Dr. Doğan Aydal'dan Ses Getiren Araştırma: Küresel Yalanlar ve İklim Anlaşmaları

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 27°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Antalya: Günün ilerleyen saatlerinde batı kesimlerde aralıklı sağanak yağış beklentisiyle, 22°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 15°C

Trabzon: Parçalı bulutlu, 15°C

Erzurum: Öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19°C

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 30°C

Hava durumuna ilişkin gelişmeleri takip ederek özellikle yağış beklenen bölgelerde tedbirli olunması tavsiye ediliyor.